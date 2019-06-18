В «Ленэнерго» сменился состав совета директоров

Во вторник, 18 июня, на годовом общем собрании акционеров ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») был избран новый состав совета директоров.

По данным “Ъ-СПб”, в него включены председатель комитета по тарифам Петербурга Дмитрий Коптин, начальник аппарата вице-губернатора Петербурга Максима Шаскольского Геннадий Магазинов, первый заместитель председателя комитета по энергетике и инженерному обеспечению Алексей Малухин, заместитель гендиректора ПАО «Россети» по взаимодействию с органами государственной власти Лариса Романовская и директор НО «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге» Елена Церетели.

Они сменили в составе совета директоров «Ленэнерго», соответственно, Ольгу Колесникову, Сергея Милославского, Евгения Ольховича, Гасана Сафарова и Людмилу Соловьеву.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по итогам I квартала текущего года чистая прибыль ПАО «Ленэнерго» по МСФО увеличилась на 87,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 4,92 млрд рублей.