Волгоградская электросетевая компания вошла в структуру «Россети Юг»

Компания «Россети Юг» приобрела 100 % акций электросетевой компании ПАО «ВМЭС» (Волгоградские межрайонный электрические сети), которая осуществляет электроснабжение потребителей Волгограда. Об этом «Ъ» сообщили в компании.

«Теперь волгоградское предприятие становится дочерней структурой «Россети Юг», значительно увеличив её долю присутствия на рынке оказания услуг по передаче электроэнергии Волгоградской области. Акции приобретены по результатам открытых торгов» - сказал собеседник «Ъ».

Он пояснил, что ПАО «ВМЭС» является правопреемником муниципального предприятия-банкрота МУПП «ВМЭС». Его основной кредитор «Россети Юг» (юридическое наименование ПАО «МРСК Юга») предложил банкротство в форме акционирования.

«Новая компания приступила к операционной деятельности с 1 октября, приняв на себя все обязательства своего предшественника перед потребителями. За счет средств, вырученных от продажи акций, станет возможным погашение большей части накопленной задолженности МУПП «ВМЭС» перед основным кредитором», - уточнил собеседник «Ъ».

Предприятие «Росссети Юг» занимается передачей и распределением электроэнергии на территории Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей и республики Калмыкия.

Сергей Иванов