Экс-директор угольного разреза в Хакасии признан виновным с третьей попытки

В Хакасии суд в третий раз рассмотрел уголовное дело экс-директора ООО «Угольная компания «Разрез Майрыхский». Как рассказали в республиканской прокуратуре, бывший глава разреза обвинялся по ст. 255 УК (нарушение правил использования недр при эксплуатации горнодобывающих предприятий, повлекшее причинение значительного ущерба). Как указывается в деле, с декабря 2015-го по апрель 2016 года разрез добыл уголь на сумму более 154 млн руб. при наличии отрицательного заключения госэкспертизы.

Суд признал установленной вину экс-директора предприятия и выписал ему штраф в размере 150 тыс. руб. Однако от его уплаты обвиняемого освободили, поскольку истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности. Иск прокуратуры республики к бывшему главе разреза будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.

В прокуратуре отметили, что ранее суд дважды выносил экс-директору оправдательные приговоры, но они были отменены по апелляционному представлению гособвинения.

Илья Николаев