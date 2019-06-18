«Джихадмобили» выдернут из потока

В России призывают создать механизм по выведению из эксплуатации автомобилей, автобусов и грузовиков с неэкологичным выхлопом. Замглавы Минпромторга Александр Морозов, выступивший с таким предложением, назвал чадящие транспортные средства «джихадмобилями», перевозящими рабочих-мигрантов. Сейчас за подобное нарушение инспектор ГИБДД может применить штраф в 500 руб. Столичные власти, как выяснил “Ъ”, для контроля старого и низкоэкологичного транспорта уже разрабатывают механизм использования дорожных камер.

Экологические проблемы автопарка России обсуждались вчера на круглом столе в Госдуме. Замглавы Минпромторга Александр Морозов пожаловался, что в центре Москвы регулярно встречаются автобусы и грузовики с грязным выхлопом. «У них из выхлопной трубы идет такой смрад. Я в таких случаях говорю — "едет на масле",— рассказал господин Морозов.— Как правило, такой "джихадмобиль" перевозит рабочих из иностранных государств».

В Европе, по его словам, подобное транспортное средство остановят «через квартал» и проверят.

Господин Морозов предложил придумать «механизм оперативного исключения из оборота» подобных машин в России, заняться этим он предложил правительству Москвы. «ГИБДД сейчас не до этого, они озабочены снижением количества смертей на дорогах. Может быть, вам взять инициативу? — обратился чиновник к заместителю главы департамента транспорта Москвы Дмитрию Пронину.— Давайте оснастим вас мобильными приборами. Засунул в трубу, замерил, запищало — и конфисковал. Надо сделать, чтобы было меньше бюрократии».

Нормы выхлопа, напомним, проверяют раз в год (или реже) во время техосмотра. Около 80% автовладельцев, по данным разных экспертов, ТО не проходят, покупая диагностические карты. Ст. 8.23 КоАП предусматривает штраф в 500 руб. для граждан, управляющих «механическим транспортным средством» (автомобилем, судном, самолетом) с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах,— без конфискации или эвакуации.

Инспекторы для замера используют газоанализатор.

«Гораздо проще» контролировать ситуацию с помощью камер, сказал Дмитрий Пронин, отвечая на предложение Александра Морозова. По его словам, по базе данных ГИБДД система определит экологический класс автомобиля и вынесет штраф (в случае если проезд такой машине в определенный район города запрещен, но пока такие ограничения не применяются). Есть проблема, продолжил господин Пронин, со старыми транспортными средствами, у которых в документах (и в базе данных ГИБДД) нет информации об экологическом классе двигателя. “Ъ” ранее рассказывал об этом: необходимые данные начали вносить в автомобильные документы после 2010 года. По данным ГИБДД, в Москве зарегистрировано 4,69 млн транспортных средств, из них у 1,13 млн экологический класс не установлен. По сведениям “Ъ”, столичный департамент транспорта вместе с институтом НАМИ планирует разработать систему, позволяющую по VIN-номеру определить экологический класс машины, если этих сведений нет в ГИБДД.

Контроль выхлопа у автомобиля — распространенная практика за рубежом, отмечает эксперт «Гринписа России» Василий Яблоков. «Эффективного контроля сейчас действительно нет,— говорит он.— Уже тестируются технологии, которые позволяют контролировать подобный транспорт дистанционно с помощью датчиков, которые ставятся в сам автомобиль. При превышении нормативов из-за поломки двигателя сигнал будут передан в полицию». 500-рублевый штраф для нарушителей слишком мал, его необходимо увеличить, считает адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько: «Проблема, как всегда, будет в исполнении: на все грузовики и автобусы инспекторов с газоанализаторами не хватит». Не все инспекторы ДПС способы проводить подобные проверки, говорит гендиректор компании «Услугиавто» Юрий Пархоменко, в идеале это должны делать сотрудники технадзора ГИБДД: «Методику измерений многие не знают и не соблюдают».

Иван Буранов