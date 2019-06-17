Иван Голунов стал свидетелем под защитой

Журналисту Ивану Голунову предоставлена защита: спецкор издания «Медуза», которого обвиняли в попытке сбыта наркотиков, стал свидетелем по этому делу и дал первые показания. После этого, как сообщил его адвокат Сергей Бадамшин, журналисту была предоставлена защита, правда, никаких деталей при этом его представитель не раскрыл. Для чего Ивану Голунову нужна такая защита?

Сам журналист, еще когда был обвиняемым, заявлял, что во время подготовки расследования ему поступали угрозы, а в интервью Ксении Собчак признался, что не чувствует себя в безопасности. Правда, решение о предоставлении охраны могли принять и без его участия, отмечает управляющий партнер юридической группы «Яковлев и партнеры», бывший следователь Андрей Яковлев: «Видимо, есть основания для такого решения. Если это дело было заказным, то не исключено, что какие-то персоны могут действительно угрожать корреспонденту.

Я не исключаю, что у оперативных служб есть какие-то основания полагать, что для Ивана Голунова существует некая опасность.

Кроме того, из-за его дела достаточно высокопоставленных начальников сняли с постов. При этом сам журналист мог и не просить предоставить ему защиту. Могут быть разного рода оперативные сигналы, основанием для этого могут быть предположения о наличии реальной угрозы».

По данным портала «МБХ-Медиа», такую же защиту в 2010 году предоставляли журналисту Олегу Кашину, после того как неизвестные жестоко избили его, проломили голову арматурой и сломали пальцы. Кашин тогда впал в кому, но после пошел на поправку. По просьбе «Ъ FM» он рассказал, как оперативники сопровождали его на протяжении трех лет: «Это ОМОНовцы, прошедшие специальную подготовку, очень милые люди, на самом деле. Они начали меня охранять еще в больнице, потом, когда я из нее вышел, мы вместе нащупывали тот стандарт отношений, который не давил бы мне на психику. Поначалу они, когда я ходил на какие-то встречи в кафе, садились за соседний столик. Правоохранители превратились для меня даже в бесплатное такси. На "Жигулях" УВД я проездил, собственно, три года. Кроме того, они стали такими друзьями, которых держишь на той дистанции, которая тебе нужна. Я с ними ходил на первое свидание со своей будущей женой. Они же меня довозили до ЗАГСа на свадьбе и провожали за границу, когда я уезжал».

Впрочем, учитывая резонанс дела Ивана Голунова, вряд ли ему теперь понадобятся охранники, считает бывший старший следователь по особо важным делам при Следственном департаменте МВД Павел Зайцев: «Программа защиты свидетелей существует. В ее рамках может быть предоставлена как физзащита, так и другие какие-то меры, например, смена места жительства, изменение лица, изменение анкетных данных и прочее. То есть журналист может сейчас иметь документы, что он не Иван Голунов, а кто-то другой. Вывод напрашивается сам собой — если эти наркотики не его, значит, ему их подбросили сотрудники правоохранительных органов. И если они это сделали, значит, у следователей, которые сейчас расследуют это дело, есть основания подозревать, что эти же полицейские через своих друзей или знакомых могут оказать влияние на Голунова. Но смысла в этом никакого нет. С какой целью ему можно угрожать? Чтобы он изменить показания? Уже вся страна об этой ситуации знает, и других показаний он не даст.

Более того, если сейчас с ним что-то случится, то, в первую очередь, под подозрением окажутся эти сотрудники.

Ну что они, самоубийцы?».

По словам самого Ивана Голунова, угроза его жизни может исходить либо от людей, которые были отправлены в отставку, либо от оперуполномоченных, которые «не ожидали, что дело так повернется».

Иван Якунин, Виктория Феофанова