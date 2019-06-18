Агрегатор «Ситимобил» вышел на рынок Тольятти

Сервис заказа такси «Ситимобил» начал свою работу в Тольятти. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе компании.

В ноябре прошлого года «Ситимобил», работавший только в Москве и области, анонсировал выход в российские регионы. Тольятти стал вторым городом в регионе, где начал работать сервис. В мае 2019 года «Ситимобил» был запущен в Самаре.

Осенью компания «Ситимобил» объявила о завершении первого раунда инвестиций. Сейчас, по данным Kartoteka.ru, 22,54% в ООО «Сити-мобил» принадлежит Mail.ru Group, 11,94% — дочерней компании «МегаФона» «Мегалабс». Кипрские фонды Hermalor Investments Limited и WSFIS Global Opportunities Fund владеют 40,33% и 13,06% соответственно. Как ранее сообщал «Интерфакс», директором WSFIS Global Opportunities Fund является Курт Сантей, швейцарский финансист, много лет проработавший в структурах Геннадия Тимченко. По 6,07% в ООО «Сити-мобил» у основателя Арама Аракеляна и Владислава Абрамяна.

В настоящее время помимо Тольятти сервис такси «Ситимобил» работает в Москве, 12 городах Подмосковья (Химках, Зеленограде, Долгопрудном, Мытищах, Реутове, Люберцах, Одинцово, Красногорске, Королеве, Балашихе, Солнечногорске, Щелково), Ярославле и Самаре.

Андрей Сазонов