Минэкономики разработало механизм изъятия участков за нарушение правил пожарной безопасности

Минэкономики подготовило два законопроекта, которые содержат описание механизма изъятия частных участков за нарушение правил пожарной безопасности. Поправки в Земельный и Гражданский кодексы, а также в закон «О пожарной безопасности» были разработаны в соответствии с указом Владимира Путина после весенних пожаров в Забайкалье. Документы опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Учитывая указанные негативные последствия, особенно в условиях повышенной пожарной опасности, а также принимая во внимание, что соблюдение требований пожарной безопасности, связанных с использованием земельного участка, не требует значительных временных и материальных затрат, законопроектом предлагается предусмотреть изъятие земельного участка в случае, если такой земельный участок используется с нарушением требований пожарной безопасности»,— говорится в пояснительной записке к одному из документов.

В пояснении ко второму законопроекту подчеркивается, что «отсутствие установленных оснований и механизма для изъятия земельных участков» из-за нарушений требований пожарной безопасности «влечет угрозу жизни и здоровью граждан, уничтожения в результате пожаров лесов и других природных объектов».

Предлагаемые изменения в законодательстве коснутся категорий частных владельцев участков. Изъять участок не смогут только в том случае, если он в ипотеке и если его собственник проходит процедуру банкротства. После выявления нарушений органами государственного пожарного надзора владельцу участка будет выдано предписание их устранить. «При условии неустранения нарушения» в шестимесячный срок участок будут изымать через суд. После этого в течение полугода участок будет продан на публичных торгах, а новый владелец обязан будет привести землю в соответствующее требованиям пожарной безопасности состояние.

Точный перечень нарушений, за которые планируется изымать землю, будет прописан позднее в специальном акте правительства. Среди возможных причин указаны зарастание земельного участка сорной растительностью и накопление бытовых отходов.

Напомним, 19 апреля сразу в нескольких районах Забайкалья природные степные пожары из-за сильного ветра перекинулись на населенные пункты. В регионе был объявлен режим ЧС. Огнем полностью уничтожено село Усть-Ималка Ононского района. К маю площадь пожаров превысила 11 тыс. га.