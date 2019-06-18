«Ведомости»: АвтоВАЗ намерен повысить цены на автомобили

АвтоВАЗ намерен повысить рекомендованные розничные цены на все модели Lada с 1 июля. Как рассказали газете «Ведомости» менеджеры двух дилерских компаний, в среднем машины подорожают на 1%. При этой третий дилер уточнил, что рост вряд ли превысит 2–4%, но точное значение еще не известно. Один из собеседников издания пояснил, что основной причиной повышения является инфляция.

В компании комментировать информацию источников отказались.

Ранее в этом году стоимость всех моделей Lada уже повышалась примерно на 3%. Годом ранее АвтоВАЗ поднимал цены четыре раза.

В мае 2019 года стало известно, что недавно вышедший из убытков АвтоВАЗ перестанет быть публичным, так как ЦБ освободил компанию от раскрытия. Ранее решение об этом принял Alliance Rostec Auto B.V. (СП «Ростеха» и Renault), получивший в 2018 году полный контроль в АвтоВАЗе, а в апреле был завершен делистинг акций концерна с Московской биржи.

Подробнее о показателях компании — в материале “Ъ” «АвтоВАЗ утратил публичность».