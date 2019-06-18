Меньше половины россиян заявили о планах своих детей поступить в вуз

Порядка 47% россиян сообщили о планах своих детей поступить в высшее учебное заведение, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы Superjob. Более четверти рассказали, что их дети будут получать образование в колледжах и училищах.

Согласно опросу, дети 1% жителей России планируют работать сразу после школы, дети 19% еще не определились, а 6% затруднились ответить на вопрос о планах детей. Отмечается, что за последние девять лет увеличилось число россиян, чьи дети будут получать среднее специальное образование после школы (в 2010 году их было 8%). Количество поступающих в вузы сократилось (в 2010-м — 80%).

Опрос проводился в 299 населенных пунктах России с 20 мая по 12 июня 2019 года среди 1,5 тыс. родителей,

чьи дети заканчивают школу в этом году.

Ранее опрос ВЦИОМа показал, что почти половина россиян с высшим образованием работают не по специальности. В числе причин отказа работать по специальности 30% участников опроса назвали отсутствие возможности трудоустройства. Еще 24% пожаловались на низкую зарплату, а 20% заявили, что нашли себя в другой сфере.

Какие профессии будут востребованы через несколько лет, читайте в материале “Ъ” «В будущем возьмут не всех».