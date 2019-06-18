Правительство Венесуэлы обвинило Гуайдо в хищении государственных средств и пожертвований

У венесуэльских властей есть доказательства причастности лидера оппозиционеров Хуана Гуайдо к хищению государственных средств для заказа наемных убийц, сообщил министр связи и информации республики Хорхе Родригес. Информация об этом была получена из переписки помощника оппозиционного лидера Роберто Марреро с самим господином Гуайдо.

Господин Родригес отметил, что «наемные убийцы» должны были стать ресурсом «для дестабилизации ситуации в стране», а руководителем террористической операции являлся господин Марреро. Кроме того, по данным Хорхе Родригеса, оппозиция забирала себе средства, принадлежащие компаниям Венесуэлы за рубежом и выделенные в качестве гуманитарной помощи. В частности, оппозиционного лидера обвинили хищении $3 млн, собранных на концерте Venezuela Aid Live, прошедшем 22 февраля.

Позже господин Гуайдо в своем Twitter сообщил, что его дипломатический представитель в Колумбии предоставит местной прокуратуре данные для расследования этого дела. Кроме того, он планирует привлечь к расследованию международную организация по борьбе с коррупцией Transparency International.

Anunciamos nuevas medidas para avanzar en rendicion de cuentas caso Cucuta:



1. Solicitar investigacion a Fiscalia de Colombia

2. Investigacion de sociedad civil con Transparencia Internacional

3. Investigacion de @AsambleaVE

4. Iniciar proceso para nombrar Contralor Especial — Juan Guaido (@jguaido) 17 июня 2019 г.

Напомним, в январе господин Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, Канада, многие страны Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину, и большинство стран Евросоюза. Действующего президента Николаса Мадуро считают легитимным Россия, Китай, Куба и Мексика.

В мае Хуан Гуайдо в интервью The Washington Post признал: предпринятая в начале мая попытка склонить венесуэльскую армию на сторону оппозиции провалилась. Теперь политик готов согласиться с американским военным вторжением в страну, если в США это сочтут необходимым.

О развитии ситуации в стране — в публикации “Ъ” «Венесуэльская оппозиция ждет помощи с севера».