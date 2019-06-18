Пентагон обнародовал фотографии в качестве доказательства причастности Ирана к атаке на танкеры

Министерство обороны США обнародовало новые снимки, связанные, по данным ведомства, с недавней атакой на танкеры в Оманском заливе, сообщил телеканал ABC News. На них видны повреждения на одном из танкеров и крепление для несработавшего взрывного устройства.

В частности, на одной фотографии изображены «остатки магнитного крепежного приспособления (неразорвавшегося) взрывного устройства», на другой — снятие с борта этого устройства. Кроме того, обнародована фотография катера, на котором стоит примерно десять человек в спасательных жилетах и темно-зеленой форме. По словам Пентагона, это бойцы Корпуса стражей Исламской революции после снятия взрывного устройства с борта корабля.

Напомним, 13 июня в Оманском заливе потерпело бедствие два нефтяных танкера, принадлежащих норвежской и японской компаниям. По данным СМИ, они подверглись торпедной атаке. США обвинили в ней Иран, тот свою вину отрицает.

Подробности — в материале “Ъ” «В Оманском заливе разгораются танкеры».