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ООН назвала возможный год уменьшения численности жителей России ниже 100 млн человек

Количество жителей России через 59 лет (к 2078 году) может сократиться до 100 млн человек, говорится в демографическом докладе ООН, рассчитанном до 2100 года. К 2100 году, согласно докладу, в РФ будут проживать 83,7 млн человек.

Падение до 99,7 млн человек — пессимистичный экспертный прогноз. Если оправдается оптимистичный, то число жителей страны увеличится до 160 млн человек. По данным ООН, на 2019 год в стране проживает 145,8 млн человек.

Кроме того, эксперты подсчитали, что в стране уменьшится рождаемость с текущих 9,29 млн до 7,08 млн в 2030-2035, после чего прогнозируется рост. Продолжительность жизни в РФ будет ниже, чем в среднем по миру на 0,4 до 2040 года.

По мнению экспертов, к 2050 году общая численность населения планеты увеличится с 7,7 млрд до 9,7 млрд человек, а к концу 2100 года — до 11 млрд человек. Отмечено, что примерно к 2027 году лидером стран по количеству населения может стать Индия.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на расширенном заседании коллегии министерства сообщил, что рождаемость в России снизилась на 5,4% в 2018 году — 1,604 млн новорожденных, что на 90 тыс., или 5,4%, меньше по сравнению с 2017 годом.

О том, что говорят эксперты Высшей школы экономики о тенденциях в демографии, читайте в публикации “Ъ”.

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