Почему ЦБ считает, что рынок кредита физлицам не перегрет

Как показывает ЦБ в обзоре, посвященном фазе кредитного цикла, само по себе состояние кредитования физлиц «перегревом» считать невозможно. Так, оценки Банком России кредитного гэпа по рублевым обязательствам физлиц перед банками положительными были в последний раз по состоянию на весну 2015 года — «перегретым» в этих оценках рынок кредитования физлиц был лишь в 2013–2014 годах, гэп сокращается с весны 2017 года и сейчас составляет минус 0,6–0,7 п.п. (при этом гэп для рублевых кредитов юрлицам, по тем же оценкам, отрицателен с осени 2008 года). Оценки соотношения кредитов к депозитам дают ЦБ те же выводы. Используя новые методики оценки циклической компоненты в долговой нагрузке на экономику (в том числе «циклограммы», разработанные Центробанком Словакии и регулятором Ирландии), ЦБ приходит к однозначному выводу: РФ в середине кредитного цикла, симптомов перегрева нет.

Дмитрий Бутрин