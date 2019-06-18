Уголовный розыск поработал над образами

Как стало известно “Ъ”, сотрудники МВД раскрыли громкую кражу из храма в Раменском районе Подмосковья. Там злоумышленники похитили десяток икон, включая две, представляющие особую культурно-историческую ценность. Их стоимость эксперты оценили в 10 млн руб. Иконы были изъяты сотрудниками полиции в одном из столичных антикварных магазинов, куда организатор кражи продал их за $75 тыс.

Кража в храме Смоленской иконы Божией Матери (село Кривцы Раменского района Подмосковья) была совершена в ночь с 29 на 30 января 2019 года. Несколько человек на двух легковых автомобилях подъехали к церкви и взломали амбарный замок. В это время на здании сработала сигнализация — так называемый ревун. Отъехав от храма на несколько десятков метров, налетчики стали ждать, однако на сигнал тревоги так никто и не пришел. Проживавший буквально в десяти метрах священник оказался в отъезде, а жители села, по всей видимости, звука сигнализации не услышали из-за близко расположенной автотрассы. В итоге из церкви было украдено десять икон, две из которых представляют особую культурно-историческую, научную и художественную ценность: «Богоматерь Смоленская» работы Феодотия Ухтомского (начало XVIII века) и «Спас Вседержитель», предположительно, написанный тем же мастером или одним из его учеников.

Как позже установили сотрудники Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД РФ, заказчиком преступления являлся находившийся в федеральном розыске за махинации с кредитами в Белгородской области 45-летний Василий Моногаров. В ноябре прошлого года он направлялся на автобусе из Москвы в Рязань и в Раменском районе увидел стоящий у дороги красивый храм. Как сам он рассказывал во время допросов, будучи верующим человеком, вышел, чтобы помолиться. По версии сыщиков, именно после посещения церкви у господина Моногарова и созрел план кражи. Дело в том, что в церкви он увидел икону «Богоматерь Смоленская», на нижнем поле которой была видна подпись «Сей образ писал Феодотий Ухтомский». Обнаружив, что никакой охраны в храме фактически нет, Василий Моногаров решил, что старинная икона может стать легкой добычей. Вернувшись в Москву, он поделился своими планами с приятелем Бейбулатом Магомедовым, с которым держал павильон на измайловском вернисаже. Кстати, начинали бизнесмены с того, что скупали у дворников вещи, которые те находили на помойках.

Господин Магомедов через своего сына Марселя сколотил шайку, которая и взялась исполнить заказ за 500 тыс. руб. В течение трех месяцев они выясняли распорядок работы храма, уточняли, когда приходит и уходит священник и т. п. Сам господин Моногаров лично приезжал в церковь еще несколько раз и составил список икон, которые нужно было похитить. В него, помимо иконы «Богоматерь Смоленская», в честь которой и был воздвигнут храм, организатор включил еще пять, которые, по его мнению, представляли ценность для коллекционеров. В их число попала не менее ценная икона «Спас Вседержитель», при этом похитители сверх списка забрали на всякий случай еще четыре иконы, которые были написаны уже в начале ХХ века. В легковые машины художественные ценности поместились с трудом. Например, икона «Сергий Радонежский» оказалась размером 140 х 59 см, и везти столь объемный груз в Москву мимо постов ДПС похитители не решились. Они позвонили Магомедову-старшему, который прислал им «Газель», куда ценности и были перегружены. Одну из машин — ВАЗ-2115, на которой похитители приехали к храму, чтобы замести следы, в ту же ночь сдали в металлолом.

Вскоре четыре похищенные иконы «всплыли» на измайловском вернисаже, где были проданы перекупщику из Воронежа за 250 тыс. руб. Буквально через 40 минут тот перепродал их уже за 500 тыс. руб. Потянув за эту ниточку, оперативники ГУУР вышли на похитителей, которых задержали в Москве 20 февраля. Однако самых ценных икон у них не оказалось. Через одного из подозреваемых оперативникам удалось выяснить, что к краже причастен Бейбулат Магомедов. Его сотрудники ГУУР задержали уже в Калмыкии, где он, узнав о начавшемся расследовании, пытался скрыться. Выйти через него на организатора — Василия Моногарова оставалось делом техники. Впрочем, задержать его удалось лишь в конце мая в съемной квартире в Москве на улице Зорге. Сначала он заявил, что, испугавшись, сразу же после кражи выбросил иконы в лесу. Впрочем, полицейские в эту версию не поверили, и в конце концов господин Моногаров признался, что продал иконы «Богоматерь Смоленская» и «Спас Вседержитель» в один из столичных антикварных салонов за $75 тыс. Там их оперативники ГУУР и изъяли. Проведенная экспертиза показала, что каждая из них стоит 5 млн руб. Все иконы были возвращены сотрудниками полиции в храм Смоленской иконы Божией Матери.

Все обвиняемые, которым предъявлены обвинения в краже и хищении предметов, имеющих особую ценность (ст. 158 и ст. 164 УК РФ), полностью признали свою вину в совершенном преступлении. Трое непосредственных исполнителей по ходатайству следствия заключены Раменским судом под домашний арест, а организаторы отправлены в СИЗО.

Олег Рубникович