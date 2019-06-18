Бывшие футболисты сборной потеряли, но не потерпели

Как стало известно “Ъ”, Тушинский суд Москвы приговорил к трем с половиной годам колонии бывшего акционера банка «Замоскворецкий» Аума Пуруши (Илью Бударина). Банкир обвинялся в хищении 201,8 млн руб. у вкладчиков кредитного учреждения, среди которых были экс-совладелец одного из крупнейших московских застройщиков Capital Group Эдуард Берман, а также выступавшие в разные годы за сборную России по футболу Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Юрий Никифоров, Евгений Алдонин и Ролан Гусев. После банкротства банка в нем была обнаружена «дыра» почти в 2,5 млрд руб. При этом потерпевшей стороной по делу числится лишь Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Представители футболистов, которые в общей сложности потеряли в результате краха «Замоскворецкого» $12 млн, недовольны результатами расследования.

Дело Ильи Бударина, который за то время, когда числился в розыске, поменял имя и фамилию на Аум Пуруша, суд рассмотрел за пару заседаний. Это объясняется тем, что дело слушалось в особом порядке, поскольку фигурант полностью признал свою вину. В итоге бывший владелец «Замоскворецкого» был приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима. С учетом того что подсудимый уже провел полгода в СИЗО, на свободу условно-досрочно он может выйти уже в начале следующего года. Помимо наказания суд удовлетворил и иск банка к своему бывшему владельцу, поданный в рамках уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе Тушинского суда.

Реальный срок, по данным “Ъ”, стал большой неожиданностью для осужденного, и его защита уже обжаловала приговор.

Как ранее уже сообщал “Ъ”, обстоятельства хищения средств вкладчиков и активов МКБ «Замоскворецкий» уже пять лет расследует следственная часть УВД Центрального административного округа (ЦАО) Москвы. Экс-владелец банка стал единственным фигурантом дела, хотя адвокаты вкладчиков неоднократно направляли жалобы, в которых называли фамилии топ-менеджеров «Замоскворецкого», причастных, по мнению юристов, к выводу активов. Да и Илью Бударина задержали случайно: наряд ДПС остановил его для проверки документов в августе прошлого года на Кутузовском проспекте столицы. Тогда и выяснилось, что банкир уже несколько лет числится в розыске и сменил при этом свои паспортные данные.

По подсчетам АСВ, в общей сложности из банка господина Бударина перед его крахом в 2014 году было выведено 2,5 млрд руб., однако экс-владельцу вменили хищение лишь двухсот с небольшим миллионов. Согласно материалам расследования, эти средства выводились под видом выдачи физическим лицам фиктивных займов, размеры которых колебались в пределах от 4 млн руб. до 8,6 млн руб.

Отметим, что вкладчики банка в качестве потерпевших в деле не фигурируют, в этом качестве выступает АСВ в лице новой администрации «Замоскворецкого». При этом среди бывших вкладчиков были известные в прошлом футболисты, в разные годы игравшие за сборную России,— Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Юрий Никифоров, Евгений Алдонин и Ролан Гусев. Представляющий интересы спортсменов адвокат Александр Бурчук заявил “Ъ”, что «разочарован результатами следствия» и считает, что за пять лет «оно не достигло никаких серьезных целей по защите прав реальных потерпевших». Как подчеркивает адвокат, следствие не стало добиваться ареста квартир господина Бударина и здания банка на Большой Полянке. При этом квартиры после цепочки сделок формально оказались в собственности бывшего дворника банка, а помещения в здании «Замоскворецкого» сдаются в аренду. Стоимость этих активов, по оценке адвоката Бурчука, могла покрыть «едва ли не половину похищенных в банке средств, однако это почему-то не интересует ни УВД ЦАО, ни АСВ». «Теперь судьбой похищенных денег никто заниматься не будет»,— предположил адвокат.

Владислав Трифонов