Суд признал законным раздел имущества Грудинина и его бывшей жены

Московский областной суд признал законным решение о передаче бывшей жене директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина двух третей их совместного имущества. Речь идет о банковских счетах, ценных бумагах и акциях, в том числе акциях ЗАО «Совхоз имени Ленина».
«Решение Видновского городского суда Московской области оставлено без изменений, апелляционная жалоба ответчика — без удовлетворения»,— заявил судья (цитата по ТАСС)
Бывшие муж и жена Павел и Ирина Грудинины прожили в браке почти 40 лет.
О передаче бывшей жене доли имущества — в интервью господина Грудинина “Ъ”.
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