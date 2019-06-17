Суд признал законным раздел имущества Грудинина и его бывшей жены

Московский областной суд признал законным решение о передаче бывшей жене директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина двух третей их совместного имущества. Речь идет о банковских счетах, ценных бумагах и акциях, в том числе акциях ЗАО «Совхоз имени Ленина».

«Решение Видновского городского суда Московской области оставлено без изменений, апелляционная жалоба ответчика — без удовлетворения»,— заявил судья (цитата по ТАСС)

Бывшие муж и жена Павел и Ирина Грудинины прожили в браке почти 40 лет.

О передаче бывшей жене доли имущества — в интервью господина Грудинина “Ъ”.