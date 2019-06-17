Макрон и Зеленский обсудили встречу в «нормандском формате»

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым хорошо подготовиться перед встречей в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия). Такое заявление господин Макрон сделал на совместном брифинге по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Есть несколько режимов встреч. Понятно, что наши советники, наши министры могут встретиться. Со своей стороны я считаю, что если мы встречаемся на уровне глав государств и правительств, эта встреча должна быть полезной, поэтому она должна быть хорошо подготовлена. И мы должны быть уверены, что действия с одной и с другой стороны реальны»,— сказал президент Франции (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, необходимо придать динамики минскому процессу. «Есть вопрос заключенных, вопрос прекращения огня, есть все то, что документирует минский процесс с самого начала. Вопрос в том, как в предстоящие недели увидеть динамику, которая позволила бы с одной и с другой стороны провести полезную встречу и позволила бы обсудить продвижение»,— заявил господин Макрон.

Президент Украины считает, что в первую очередь нужно обменяться пленными, вернуть украинских моряков, прекратить огонь, развести войска, построить мост в станице Луганская. «Эти шаги, думаю, очень несложные, они очень срочные, и мы можем сделать их в ближайшее время, и только тогда мы возвращаемся к нормандскому формату и решению серьезного конфликта»,— заявил Владимир Зеленский.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к встрече в «нормандском формате». Господин Лавров отметил, что ключевым механизмом выполнения минских договоренностей является контактная группа. По его словам, она является единственной платформой, «на которой работают совместно Киев, Донецк и Луганск при содействии со стороны России и ОБСЕ».

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