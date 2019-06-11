Лавров: Россия готова участвовать в переговорах по Украине в любых форматах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к встрече в нормандском формате (Россия, Украина, Франция, Германия). «Партнеры по "нормандской четверке" предлагают провести саммит, мы готовы к встречам в любой конфигурации»,— сказал он на «Примаковских чтениях» в Москве.

Господин Лавров отметил, что ключевым механизмом выполнения минских договоренностей является контактная группа. По его словам, она является единственной платформой, «на которой работают совместно Киев, Донецк и Луганск при содействии со стороны России и ОБСЕ».

«Если мы уважаем нормандский формат, то надо выполнять то, о чем там договариваются,— сказал министр.— Без того, чтобы там договариваться, никакого прогресса не получится — нормандский формат не может навязать свои решения, если сами стороны не согласятся».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что встреча в нормандском формате может состояться летом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что для встречи необходимы «соответствующие условия».

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