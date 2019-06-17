После конфликта с цыганами в Чемодановке Пензенской области остались 20 полицейских

Ситуация в селе Чемодановка Пензенской области, где произошел конфликт между русским и цыганским населением, в результате которого погиб 34-летний мужчина, стабилизирована, заявил на совещании с главами администраций городских округов и районов губернатор региона Иван Белозерцев.

По словам господина Белозерцева, основные силы правоохранительных органов, которые с 14 июня располагались в Чемодановке, вернулись в пункты постоянной дислокации. Как отметил губернатор, в селе для обеспечения охраны порядка остались 20 полицейских.

Кроме того, в селе проходят личные приемы прокурора области Натальи Канцеровой и начальника следственного управления СКР по региону Дмитрия Матушкина.

Подробнее о конфликте читайте в публикации “Ъ” «Табор уходит в следствие».

Сергей Петунин, Саратов