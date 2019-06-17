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Суд на Кипре снова заблокировал акции каршеринга BelkaCar

Окружной суд Никосии (Кипр) заморозил акции российского сервиса каршеринга BelkaСar, сообщил “Ъ” представитель истца, мюнхенской компании B.S. Beteiligungsgesellschaft mbH. Обеспечительные меры, наложенные судом, касаются 46,36% BelkaСar, следует из материалов дела (есть у “Ъ”).

Это уже не первое судебное разбирательство с участием BelkaCar. Как сообщал “Ъ” 21 марта, BelkaCar и его крупнейший акционер швейцарская компания Bryanston Group стали участниками судебного процесса, инициированного структурой бывшего президента Bryanston Resources Бенедикта Соботки. По требованию его компании, в октябре 2018 года суд ограничил активы Bryanston Group на €26,9 млн, также запретив кипрской BelkaCar Ltd продавать 52,47% АО «Каршеринг» (управляет сервисом BelkaCar). 25 марта в пресс-службе BelkaCar “Ъ” сообщили об отмене этого судебного приказа.

Представитель истца уточнил, что B.S. Beteiligungsgesellschaft mbH в очередном иске оспаривает изменение структуры собственности BelkaCar, а именно сокращение доли владения швейцарской компании с 52,47% до 46,36%, а также приобретение основателями BelkaСar 0,7% акций за €50.

«Данный иск никак не влияет на операционную деятельность компании»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе BelkaCar. В компании оценивают перспективы удовлетворения этого иска как «ничтожные». В BelkaCar напомнили, что предыдущий иск от господина Соботки «уже был выигран» компанией, а «новый иск был дополнен лишь информацией о привлечении нового раунда финансирования, который был осуществлен после разблокировки акций». Привлечение инвестиций необходимо для развития компании на быстрорастущем рынке, пояснили в BelkaCar. Выкуп акций компании основателями «по номиналу» источник “Ъ” в BelkaCar назвал обычной практикой.

Владислав Новый


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