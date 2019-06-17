Генпрокуратура не одобрила список школьных учебников

Генпрокуратура выступила с претензиями к новому списку учебников для школ. Как сообщает РБК, в ведомстве нашли 50 фактических и технических ошибок в работе экспертов Министерства просвещения. Помимо этого, заметен перекос в сторону одного из издательств, отмечают эксперты рынка. Так, например, из перечня исключили многие учебники издательств «Астрель», «Вентана-Граф» и «Дрофа».

Кроме того, основная часть одобренных книг выпущена издательством «Просвещение», пояснил вице-президент корпорации «Российский учебник» Андрей Галиев: «Если проанализировать данные с портала "Госуслуги" за 2017 год — а в 2018-м они не очень сильно поменялись — то на долю издательской группы "Просвещение" пришлось порядка 70-72% рынка. Эксперты оценивают увеличение степени монополизации рынка благодаря принятию нового федерального перечня учебников в 80-85%. Фактически федеральный перечень учебников используется как инструмент передела рынка».

Новый федеральный перечень учебников был утвержден министром просвещения в декабре прошлого года. Предыдущий список действовал с 2014 года. После экспертизы, которую провела Российская академия образования, из перечня исключили учебники с фактическими ошибками и устаревшими данными, говорится на сайте Министерства просвещения. В список отбракованных попали более 500 наименований. Издательства, которые успели напечатать учебники из этого «черного списка», могут требовать компенсации через суд, полагает директор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина: «Если учебники были включены в федеральный перечень и издательства их напечатали, значит, ответственность, так или иначе, лежит на тех, кто рекомендовал эти пособия, но не на самих издательствах. Так что стоит говорить о том, что нужно искать возможности компенсации ущерба. Допуск к публикации и использованию в учебном процессе — это, конечно, федеральная ответственность».

В апреле на сокращение перечня учебников пожаловалась группа «Эксмо-АСТ». По требованию Федеральной антимонопольной службы все исключенные книги придется вернуть обратно в список учебников, рекомендованных школам. В Министерстве просвещения на запрос «Коммерсантъ FM» ответили, что ведомство разработало новый порядок формирования перечня учебников. Уточняется, что он «основан на принципах открытости экспертизы и повышения качества учебной литературы». Соответствующие документы направлены в Минюст.

В настоящий момент объем рынка учебной литературы в России, по оценке корпорации «Российский учебник», достигает 30 млрд руб. в год.

Светлана Белова