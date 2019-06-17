Делу экс-министра спорта дали финальный свисток

Ленинский райсуд Перми огласил приговор по одному из самых резонансных уголовных дел последних лет — в отношении бывшего министра физкультуры и спорта Павла Ляха. Он был признан виновным в злоупотреблении полномочиями при подписании актов о выполнении работ по реконструкции стадиона «Динамо». В результате бюджету был нанесен ущерб в 23 млн руб. При этом подсудимый был оправдан по обвинению в халатности при организации сборов спортсменов краевых сборных. В результате экс-министр был приговорен к трем годам лишения свободы условно. Гособвинение предлагало суду на полгода больше. Сам экс-министр считает себя невиновным. По словам защитника Павла Ляха, на приговор будет подана апелляционная жалоба.

Оглашать приговор экс-министру суд начал еще в пятницу. Впрочем, к тому времени было ясно, что Павел Лях, вероятнее всего, может быть приговорен к условному сроку. Изначально он обвинялся в двух преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ). Первое относится к категории тяжких, максимальная санкция за его совершение предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. По версии следствия, господин Лях злоупотребил полномочиями, подписав 2 ноября 2015 года акт приемки выполненных работ, касающихся реконструкции стадиона «Динамо» в Перми, на сумму около 45 млн руб. Согласно контракту, нужно было заменить покрытие футбольного поля и беговых дорожек. По версии следствия, работы были выполнены на меньшую сумму, в итоге бюджету был нанесен ущерб около 24 млн руб. При этом незаконные действия он совершил исходя из личной заинтересованности.

Второе преступление, инкриминируемое Павлу Ляху, касается выделения денежных средств на проведение учебно-тренировочных сборов (УТС) для членов сборных команд края по различным видам спорта на базе «Раздолье» в Чайковском районе. При этом база не была включена во Всероссийский реестр объектов спорта. Изначально УТС планировалось провести на базе «Снежинка». Владельцем «Раздолья» является Артем Гражданкин, которого следствие считает доверенным лицом господина Ляха. Как выяснило следствие, часть спортсменов (более 120 человек), которые приняли участие в сборах, не входили в состав сборных Пермского края. В итоге бюджету края был причинен ущерб на сумму более 3 млн руб.

В ходе следствия выяснилось, что в Пермском крае отсутствует документ, в котором поименованы должности, относящиеся к госдолжностям на уровне субъекта РФ. В итоге его действия были переквалифицированы на ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), которая относится к преступлениям средней тяжести. Впрочем, сам господин Лях вину не признавал и настаивал на своей невиновности.

Рассмотрение уголовного дела в суде продолжалось около десяти месяцев. В ходе процесса было допрошено несколько десятков свидетелей. Важным моментом стало обсуждение результатов экспертиз, например строительно-технической, в ходе которой оценивался фактически выполненный объем работ и их стоимость. При этом защита ссылалась на данные экспертизы, проведенной в рамках арбитражного дела, которая, по данным адвокатов, показала, что никакого ущерба бюджетам различных уровней при реконструкции причинено не было. Также в ходе процесса гособвинение переквалифицировало обвинение Павлу Ляху по эпизоду с «Раздольем» со ст. 285 УК РФ на ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). С учетом того, что двухлетний срок давности привлечения к ответственности истек, прокурор предложил прекратить уголовное дело в этой части в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Но господин Лях отказался, настаивая на его рассмотрении по существу.

По итогам прений гособвинитель Дмитрий Красноперов предложил суду приговорить бывшего министра к трем с половиной годам лишения свободы условно.

И если по эпизоду с реконструкцией стадиона суд счел доводы гособвинения более убедительными, то по другому преступлению Павел Лях был оправдан. Так, суд посчитал, что внесение изменений в документы по организации сборов относительно места и сроков их проведения не повлекло причинения существенного ущерба, а также существенного нарушения прав и иных законных интересов граждан.

Суд установил также, что участие в сборах более сотни «спорных» спортсменов было законным, так как оно было согласовано с руководителями федераций, которые и составляли списки атлетов. Суд посчитал, что находиться на них не могли лишь 11 спортсменов из федерации пожарно-прикладного спорта. Расходы на них составили около 260 тыс. руб., что не является крупным ущербом. В результате Павел Лях был признан виновным в злоупотреблении полномочиями, ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также ему запрещено занимать руководящие должности в государственных и муниципальных органах власти сроком на три года.

После оглашения приговора экс-министр подошел к гособвинителю и пожал ему руку, поблагодарив за корректное поведение в ходе рассмотрения дела в суде. Он выразил сожаление, что их знакомство произошло не при других обстоятельствах.

Защитник Павла Ляха адвокат Иван Хозяйкин пояснил, что удовлетворен решением суда в части оправдания его доверителя по эпизоду с «Раздольем». В то же время он отметил, что господин Лях считает, что не нарушал закон и при реконструкции стадиона «Динамо», поэтому на приговор будет подана жалоба. Дмитрий Красноперов, в свою очередь, пояснил, что прокуратура определится со своей позицией относительно обжалования после изучения текста приговора.

Стоит отметить, что сегодня был вынесен приговор и бывшему заместителю господина Ляха, Руслану Садченко. Как установили следствие и суд, вместе с учредителем ООО «Технологии и строительство» Дмитрием Перфильевым, а также директором ООО «А-Старт» Александром Тарховым они похитили часть средств, выделенных на реконструкцию стадиона «Динамо». В результате господин Садченко был приговорен к четырем годам лишения условно и штрафу 600 тыс. руб. Господа Тархов и Перфильев получили 4,5 и 3,5 года условно со штрафами 750 и 450 тыс. руб.

Дмитрий Астахов