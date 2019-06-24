Страдающая красота

28 июня в музее Эрарта в Санкт-Петербурге открывается выставка Георгия Франгуляна «Твердая линия».

Михаил Серафимов

Керамика, бронза, дерево, мрамор, воск, стекло, зеркало и даже вода: можно было бы написать привычным в искусствоведении языком, что скульптор с ними «работает». Но скорее творческий метод Георгия Франгуляна состоит в том, что он с этими материалами… разговаривает. Как с живыми. Собственно, в представлении скульптора они обладают своим характером, и с ними приходится договариваться. «90 тонн глины я перелепил своими руками. Я не нанимаю лепщиков. Мне помогали, конечно,— глину подать, но лепил я сам. Всю стену,— рассказывал Франгулян "Огоньку" об одной из главных своих работ, "Стене скорби", посвященной памяти жертв тоталитарного режима.— Причем стену нельзя лепить по частям, только целиком. По фактуре фрагменты стены — корявые, страшные. Они кричат, вопиют...»

Георгий Франгулян. «Женская голова». 2010 год Фото: Предоставлено музеем современного искусства Эрарта

Еще его работы можно было бы сравнить со стоп-кадрами: перед нами былая красота, словно бы изуродованная, простреленная катаклизмами ХХ века. Что остается от красоты? И остается ли она вообще? Франгулян — это скорее вопрос, чем ответ.

Георгий Франгулян (род. 1945) — автор памятника Петру I в Антверпене, Пушкину в Брюсселе, Исааку Бабелю в Одессе, Альберту Эйнштейну в Израиле и, конечно же, Булату Окуджаве, Иосифу Бродскому, Дмитрию Шостаковичу в Москве. Скульптурная композиция «Ладья Данте», изображающая Данте и Вергилия, плывущих в потусторонний мир, весной 2007 года была установлена в Венеции, на водной поверхности лагуны между набережной Фондамента Нуове и островом Сан-Микеле.

«Дама в шляпе». 2010 год Фото: Предоставлено музеем современного искусства Эрарта

Скульптор уверен, что монументальность заключается не в физическом размере, а в пластической идее, которая лежит в основе произведения. В рамках выставки «Твердая линия» в музее Эрарта будут представлены станковые произведения Георгия Франгуляна, созданные в различных стилях и материалах.