Кремль прокомментировал назначение Бабича в Минэкономразвития

Экс-посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич, назначенный 17 июня на пост замминистра экономического развития РФ, будет заниматься интеграционными процессами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, можно ли назвать новое назначение господина Бабича понижением в должности, Дмитрий Песков сказал, что не видит в назначении никаких противоречий. «Бабич во многом продолжит заниматься интеграционной тематикой. Естественно, у него будет много других полномочий и обязанностей. Но то, что нам известно,— он во многом будет заниматься координацией и организацией интеграционной работы, что является чрезвычайно важным»,— сказал господин Песков.

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Господин Бабич был отозван с должности посла в конце апреля. Как сообщали источники “Ъ”, президент Белоруссии Александр Лукашенко лично просил Владимира Путина об отставке господина Бабича. В Кремле подтвердили, что смена посла в Белоруссии была «кадровым решением президента». Послом РФ в Белоруссии был назначен сенатор Дмитрий Мезенцев.

Об отставке Михаила Бабича читайте в материале “Ъ” «Политический возвращенец».