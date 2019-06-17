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Бывший посол России в Белоруссии, замглавы Минэкономики Михаил Бабич

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ   |  купить фото

Михаил Бабич назначен заместителем главы Минэкономики

Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен на должность заместителя министра экономического развития. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства.

Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Пескоов, на новой должности господин Бабич будет заниматься интеграционными процессами. Министр экономического развития Максим Орешкин сравнил своего нового заместителя с «тяжелой артиллерией». «Усиливаем министерство тяжелой артиллерией»,— написал господин Орешкин в Instagram.

Господин Бабич был отозван с должности посла 30 апреля. Как сообщали источники “Ъ”, его отставка стала результатом неоднократных просьб президента Белоруссии Александра Лукашенко, которые тот адресовал лично Владимиру Путину. В Кремле подтвердили, что смена посла в Белоруссии была «кадровым решением президента». Послом РФ в Белоруссии был назначен сенатор Дмитрий Мезенцев.

Подробности отзыва Михаила Бабича читайте в материале “Ъ” «Политический возвращенец».

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