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Арбитраж не удовлетворил ходатайство «Восточного» об отмене запрета на допэмиссию

Арбитражный суд Амурской области не удовлетворил ходатайство банка «Восточный» об отмене запрета на проведение допэмиссии акций банка на 5 млрд руб. Заседание проходило в закрытом режиме, о его итогах сообщил ТАСС представитель Evison Holdings (владеет свыше 50% «Восточного»).

С требованием отменить допэмиссию акций банка в суд обратилась компания «Финвижн Холдингс» Артема Аветисяна. В качестве обеспечительной меры Арбитражный суд Амурской области запретил банку проводить допэмиссию.

Напомним, господин Аветисян является неконтролирующим акционером «Восточного». Основной пакет акций банка принадлежит фонду Baring Vostok. В феврале его основатель Майкл Калви был задержан по подозрению в мошенничестве. Следствие утверждает, что он и его партнеры под видом сделки с акциями похитили у «Восточного» около 2,5 млрд руб. в 2017 году.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком "Восточный"».

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