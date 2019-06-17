Ленара Иванова назвала «вопиющей» демографическую ситуацию на северо-востоке Башкирии

Вице-премьер Башкирии Ленара Иванова сегодня на оперативном совещании в правительстве назвала «вопиющей» демографическую ситуацию в северо-восточных регионах республики. «Там жуткая естественная убыль (населения.—“Ъ-Уфа”) и очень низкая рождаемость»,— обратила она внимание врио главы республики Радия Хабирова на специфику этой территории, призвав «вытащить северо-восток» из сложившейся ситуации.

Тема была поднята во время обсуждения заявки республики на получение федеральных средств в рамках программы Комплексного развития сельских территорий. Радий Хабиров согласился с тем, что из программы для региона нужно «выжать максимум».

На северо-востоке Башкирии расположены восемь районов, в которых проживают 4,7% населения республики. По данным Башстата, как минимум в трех из них в 2017 году смертность превышала рождаемость. Так, в Аскинском районе на 13 родившихся приходилось 17 умерших, в Караидельском районе — на 10 родившихся 14 умерших, в Мечетлинском районе — на 11 родившихся 13 умерших. В среднем по республике

2017 году на 12,1 родившихся приходилось 12,4 умерших.

Дарья Кучеренко