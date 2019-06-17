Трагичный полет SSJ 100 воспроизведут в небе и на тренажере Сможет ли МАК установить, что стало причиной крушения лайнера

Межгосударственный авиационный комитет планирует воссоздать полет Sukhoi SuperJet 100, потерпевшего крушение в начале мая. Организация опубликовала предварительный отчет о расследовании катастрофы, в которой погиб 41 человек. В документе, однако, не сказано, что стало ее причиной. Чтобы найти ответ, МАК собирается провести эксперимент — полностью воссоздать тот самый полет на тренажере. В то же время источник ТАСС утверждает, что посадку постараются повторить на настоящем самолете. Какой из вариантов поможет установить реальные причины катастрофы? Об этом — Иван Якунин.

Предварительный отчет МАК — это 100-страничный документ, который по секундам описывает все, что происходило на борту еще с предыдущего рейса. Представлены все данные об экипаже — вплоть до уровня владения английским языком, опубликованы снимки каждого элемента фюзеляжа после крушения. Но что касается выводов, то в большинстве случаев указано, что они будут представлены в окончательном отчете.

Так что этот документ вызвал еще больше вопросов, отмечает главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров: «В частности, почему для придания самолету крена для обычного разворота пилот десять раз дернул за ручку управления? Чем это вызвано? Здесь приходит на ум только две возможные ситуации: либо стресс, который заставлял пилота лихорадочно дергать ручку, либо самолет как-то не так отвечал на действия экипажа, может быть, запоздало, может, вообще не было реакции, или он реагировал как-то неправильно».

В МАК говорят, что для оценки действий экипажа планируют провести эксперимент, полностью воссоздав полет на тренажере. Такой, по данным СМИ, стоит около €20 млн. Для проведения эксперимента будет написана программа полета со всеми вводными: модель самолета — Sukhoi SuperJet 100, погода — +15, гроза, видимость — 7 тыс. м, плюс учитывается превышение посадочной массы, ведь самолет взлетал с полными баками и пробыл в воздухе только 28 минут.

Все это позволит выявить ошибки, которые допустил экипаж, уверен старший пилот-инструктор авиакомпании «Регион-Авиа» Алексей Базеев: «Тот же удар молнии воспроизводить вовсе необязательно. По бортовым самописцам посмотрят, что в самолете при этом отказало, и при воспроизводстве аварийной ситуации эти же системы просто не будут работать. Есть такой документ "Инструкция по эксплуатации воздушного судна и технологии работы экипажа", в котором расписано, как должны действовать пилоты. В данном случае они так не действовали.

Так что будет изучаться, почему именно они поступали так, а не иначе, и как должны были действовать при создавшихся условиях».

Но среди версий катастрофы фигурирует и неисправность лайнера. Чтобы проверить и ее, как утверждает источник ТАСС, проведут полноценный экспериментальный полет. В Летно-исследовательском институте в Жуковском есть база самолетов Sukhoi, и если воссоздать заход на посадку, то это поможет следствию, считает собеседник агентства. Впрочем, по словам исполнительного директора Общества независимых расследователей авиационных происшествий Валерия Постникова, к таким мерам сейчас прибегают крайне редко: «Были случаи, редкие, правда, когда шли на то, чтобы "пролететь" этот эпизод еще раз и посмотреть, что и как. Вся фишка заключается в том, почему именно так произошла посадка.

Именно этот этап полета, видимо, и собираются смоделировать каким-то образом.

Воссоздать практически те же самые условия с точки зрения веса, центровки вполне возможно».

Полноценный экспериментальный полет — удовольствие дорогое: надо арендовать борт, заправить полный бак, нанять экипаж и диспетчеров. С другой стороны, на кону репутация главного продукта российского авиапрома. Так что перед МАК сейчас стоит непростой выбор.

Полный отчет о трагедии в Шереметьево МАК намерен опубликовать в течение года. Пресс-служба комитета не смогла предоставить «Ъ FM» оперативный комментарий.