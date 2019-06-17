В Лысьве началось рассмотрение дела экс-руководителя ИФНС

Лысьвенский городской суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бывшего руководителя налоговой инспекции №6 Веры Колобовой. Как сообщает пресс-служба суда, она обвиняется в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Кроме того, обвиняемой по делу проходит начальник отдела общего обеспечения Межрайонной ИФНС № 6 по Пермскому краю Людмила Аристова. Ей инкриминируется ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение и растрата в особо крупном размере).

Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ по Пермскому краю. Сначала оно расследовалось в отделе МВД по Лысьвенскому городскому округу, а затем было передано в следственный отдел по городу Лысьва СУ СКР по Пермскому краю. По версии следствия, госпожа Колобова незаконно разрешила предпринимателю открыть в здании инспекции столовую без заключения договора аренды. Что касается госпожи Аристовой, то она, как считают в СУ, совершила хищение более 1,11 млн руб. из фонда оплаты труда межрайонной ИФНС.