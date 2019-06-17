Маркировка продуктов цветами светофора начнется осенью

В октябре планируется принять ГОСТ на маркировку продуктов питания цветами светофора, сообщили газете «Известия» в Росстандарте. Упаковки или этикетки товаров будут маркировать зеленым, желтым или красным в зависимости от количества в них соли, сахара и жира. Предполагается, что ГОСТ будет действовать на территории стран—участниц Евразийского совета по стандартизации (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан).

Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии уже подготовил окончательную версию ГОСТа. Как пишут «Известия» со ссылкой на документ, цветовая маркировка будет содержать сведения о массовой доле в продуктах критически значимых пищевых веществ — поваренной соли, свободных сахаров, жиров и трансжиров. Новые требования не будут распространяться на сырье и продукты с однородным составом (сахар, сливочное масло), а также на питьевую воду, пищевые добавки, кондитерские изделия, сладкие напитки и сыры.

Пилотный проект маркировки продуктов цветами светофора стартовал в России в июне 2018 года, участие в нем было добровольным. Первым участником проекта была компания Unilever, производящая мороженое (бренды «Золотой стандарт», «Магнат», «Экzо», «Max» и др.).

Как рассказывала глава Роспотребнадзора Анна Попова, красный цвет маркировки предназначен для продуктов, в которых нет полезных веществ. Желтым будут маркировать продукты с содержанием заменителей того или иного типа, зеленым — полностью натуральные продукты.