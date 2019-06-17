Экс-министр спорта Пермского края приговорен к условному сроку

Ленинский суд Перми признал бывшего министра спорта Пермского края Павла Ляха виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при приемке работ по реконструкции стадиона «Динамо». При этом он был оправдан по обвинению в халатности, связанным с финансирования размещения спортсменов на базе «Раздолье».

Как было доказано в суде, господин Лях подписал акты, заведомо зная, что работы в полном объеме не выполнены. Средства в размере более 45 млн руб. на ремонт стадиона были выделены в рамках федеральной целевой программы из российского и регионального бюджетов. По версии следствия, Павел Лях, имея личную заинтересованность в продвижении по службе и выполнении показателей эффективности, подписал акты выполненных работ и справку об их стоимости. Стоимость ряда работ была завышена на 18,238 млн руб., а еще на 5 млн руб. работы не были выполнены вообще. В итоге бюджетам различных уровней был нанесен ущерб в размере 23,621 млн руб.

Представитель гособвинения попросил суд приговорить бывшего министра спорта Пермского края Павла Ляха к трем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет, а также запретить ему занимать определенные должности сроком на три года. Сам Павел Лях заявил, что с самого начала считает себя невиновным. По его мнению, это прямо или косвенно подтвердили все 80 свидетелей, которые участвовали в процессе.

Суд приговорил господина Ляха к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Ему запрещено занимать руководящие должности в органах госвласти и местного самоуправления в течение трех лет.