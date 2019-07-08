Сегодня исполняется 67 лет режиссеру, генеральному директору «Мосфильма» Карену Шахназарову

Его поздравляет генеральный директор телеканала «Россия 1» Антон Златопольский:

— Дорогой Карен! Ты, как мало кто, живешь в соответствии с наказом героя твоего фильма «Курьер»: «Мечтай о великом!» Ты — человек большой мечты. И потому, что бы ты ни делал — снимаешь ли кино, возрождаешь ли главную киностудию страны или отстаиваешь свою общественную позицию,— всегда создаешь вещи такие же масштабные, как ты сам. Мое пожелание — слова другого героя твоей картины «Зимний вечер в Гаграх»: «Главное, чтобы был кураж!» Всегда счастлив быть соучастником твоих замыслов!

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