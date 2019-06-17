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«Яблоко», ЛДПР и «Патриоты России» выдвинули кандидатов на пост главы Башкирии

Еще три политические партии на прошедших в выходные конференциях выдвинули своих кандидатов на пост главы Башкирии. От ЛДПР будет баллотироваться депутат Госдумы Иван Сухарев, от «Патриотов России» — бывший владелец банка «Восток», президент концерна GTL JSC Рафис Кадыров, от «Яблока» — юрист Зульфия Гайсина, которая сопровождает дела обманутых дольщиков.

Выборы главы Башкирии пройдут 8 сентября. Для регистрации кандидатам необходимо собрать 454 нотариально заверенные подписи муниципальных депутатов. Регистрация завершается 20 июля. Ранее своих кандидатов выдвинули «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Зеленые» и КПРФ.

Ирина Самойлова


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