«Таких магазинов будет семь, из них шесть продовольственных — украинский, белорусский, грузинский, латвийский, армянский и казахский — и один магазин мебельный латвийский». Ресторанов — четыре, подавать там будут блюда национальных кухонь Украины, Азербайджана, Армении и Узбекистана. «В украинском посетителей угостят тремя видами борща: украинским, черниговским и полтавским — киевской юшкой, волынскими кручениками, галушками, налистниками, млынцами»,— писал «Огонек». Магазины также побалуют москвичей и гостей столицы национальными деликатесами: Белоруссия — рыбными товарами и продуктами птицеводства, Латвия — тоже рыбой, а еще знаменитым рижским пивом и кондитерскими изделиями, Украина выставит на прилавок «свыше восьмидесяти сортов кондитерских изделий, множество продуктов, разнообразные марки украинских вин».

Сегодня от некоторых из тех — 1949 года — магазинов даже и адресов не сохранились. Ресторанам повезло больше — хотя бы адреса известны. Кафе «Арарат» — там же, на Неглинной, 4, но на месте бывшего в 1949 году ресторана — пятизвездный «Арарат Парк Хаятт». Ресторан белорусской кухни исчез вместе с гостиницей «Минск» на Тверской (сейчас там Intercontinental). На месте знаменитого «Баку» на Тверской теперь китайский ресторан. Только «Узбекистан» по-прежнему кормит пловом в историческом здании на Неглинной, 29, построенном специально для него: потолок расписывали вручную, тандыр и казаны доставили из Ташкента. Главного устроителя этого узбекского чуда в центре столицы Худайбергана Гулямова расстреляли зимой 1952 года по обвинению в национализме (брал на работу только поваров-узбеков). А самым первым из советских национальных ресторанов был «Арагви», открытый в 1938-м (в здании бывшей гостиницы «Дрезден»). Присматривал за ним сам Берия, у которого в ресторане был личный кабинет. Но знаменитой точки на карте столицы уже нет — «Арагви» закрылся в 2017-м.