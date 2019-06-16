Представитель спецслужб ДНР заявил об установлении причастных к убийству Захарченко

Представитель спецслужб самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявил, что им известны имена, место жительства и данные о семьях причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко. Об этом он рассказал в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1». Имя представителя спецслужб не называется.

По его словам, работу по ДНР в департаменте контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) организует 2-й отдел. В подготовке теракта принимал участие помощник начальника департамента Сергей Моторин, служивший в Славянске, сообщил представитель спецслужб ДНР. Он перечислил другие имена — Владислав Долгозвяга, Андрей Мушта и их агенты — Андрей Байдал под псевдонимом «Швед», Андрей Отенко, Дамир Баштанников.

Агенты Сергей Бешта, Владислав Зайцев сообщили о своих кураторах в СБУ — это начальник департамента контрразведки СБУ Роман Червинский, его заместители Максим Попов и Александр Поклад, говорится в телесюжете.

Чем известен Александр Захарченко Читать далее

Господин Захарченко возглавлял ДНР с 2014 года. Он был убит при взрыве в донецком кафе «Сепар» 31 августа 2018 года. Вместе с ним погиб его телохранитель, еще несколько человек получили ранения. По словам советника главы ДНР Александра Казакова, бомба была заложена над входом в кафе.

Правоохранительные органы ДНР назвали происшедшее терактом и заявили, что к преступлению причастна Украина. Киев отверг эти обвинения.

Об убийстве читайте в публикации “Ъ” «Теракт между Москвой и Киевом».