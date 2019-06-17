Налог для коммерческой недвижимости в округах Прикамья может снизиться

Глава Губахинского городского округа Николай Лазейкин внес в Законодательное собрание Пермского края изменения в региональный закон «О налоге на имущество организаций на территории Пермского края и о внесении изменений в закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае».

Как утверждается в пояснительной записке (имеется в распоряжении редакции), глава городского округа предлагает установить единый критерий для включения торговой и административной недвижимости в перечень объектов, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость. Согласно инициативе, предлагается установить единый порог налогообложения недвижимости от кадастровой стоимости по площади для городских округов и муниципальных районов - 300 кв.м. Новые требования будут действовать с 2020 года.

Сейчас порог налогообложения для муниципальных районов составляет 300 кв. м., для городских округов - 1000 кв. м. В пояснительной записке утверждается, что унификация критерия обусловлена процессами реорганизации муниципальных районов в городские округа. «Так, если в 2017 году - на момент утверждения порогов по площади - в Пермском крае было 8 городских округов и 40 муниципальных районов, то на сегодняшний день в крае 26 городских округов и 20 муниципальных районов», - отмечается в пояснительной записке. Следовательно, «для многих собственников параметры налогообложения недвижимости поменялись за 3 года несколько раз». «Это не соответствует принципам стабильности налоговой системы и задачам по выравниванию условий налогообложения коммерческой недвижимости», - заявляется в документе.

Также в пояснительной записке отмечается, что малый бизнес не пострадает от законопроекта, так как «в большинстве случаев торговые и административные помещения у предпринимателей меньше 300 кв.м.». Инициатива главы Губахи, скорее всего, будет рассмотрена на августовском пленарном заседании законодательного собрания.