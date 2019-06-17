Подготовка триллионного бюджета

Федеральная налоговая служба (ФНС) провела заседание коллегии по итогам начала года — оно состоялось в Санкт-Петербурге. Основные новости ФНС в первом полугодии — рекордное снижение в экономике отношения налоговых долгов к доходам, ожидаемое удвоение числа компаний, работающих с ФНС в режиме налогового мониторинга, и продолжение «обеления» зарплат. Кроме того, на коллегии заявлены планы Санкт-Петербурга по расширению налоговой базы и выходу к 2024 году на триллионный городской бюджет.

Выездную коллегию ФНС глава службы Михаил Мишустин проводил в прошедшую пятницу во втором в России регионе-налогоплательщике по объему налоговых сборов после Москвы — Санкт-Петербурге (сборы УФНС по городу в 2018 году — 797 млрд руб., Санкт-Петербург входит в тройку регионов РФ с крупнейшим ВРП). На коллегии отмечалась позитивная в этом отношении для ФНС динамика развития экономики города: в среднем ненефтегазовые доходы бюжетной системы в 2018 году увеличились в регионах в 1,6 раза, в Санкт-Петербурге — в 1,7 раза, притом что рост поступлений от крупнейших плательщиков в бюджет города — групп компаний ВТБ, «Газпрома» и «Газпромнефти» — был на уровне среднего по РФ. Михаил Мишустин, выступая на коллегии, подтвердил «обеление» в последние годы экономики Санкт-Петербурга и рост качества налогового администрирования: так, за пять лет сборы НДС в городе выросли вдвое. В УФНС по Санкт-Петербургу уже ведется промышленная эксплуатация третьего функционального блока автоматизированной информсистемы «Налог-3».

Традиционно коллегии ФНС — источник ведомственных показателей, не рассчитываемых другими ведомствами. Видимо, наиболее важным на ней стало объявление Михаилом Мишустиным данных о динамике соотношения доходов ФНС к налоговой задолженности (DTI): по его словам, на 1 мая 2019 года она составила 7,4% — это рекордно низкое соотношение за последние пять лет. Локального пика очень редко публикуемый показатель DTI для налоговой системы РФ достигал по итогам 2017 года (9,7%), в 2015 году после шока нефтяных цен он составлял 9,3%, в 2016 году снижался до 8,4%. На начало 2018 года DTI фиксировался ФНС на уровне 9,2%, в начале 2019 года — 8%. Глава ФНС заявил: «В 2018 году нам удалось переломить тенденцию роста налоговой задолженности». DTI — сложный показатель: он отражает, с одной стороны, эффективность налоговой администрации, с другой (косвенно) — соответствие налоговой нагрузки среднесрочным возможностям экономики, наконец, на показатель DTI влияет распространенность налоговой оптимизации и межюрисдикционного налогового арбитража, динамика прибылей, их локация в экономике и ряд других факторов. Упрощенно: рост DTI — индикатор «налоговой напряженности», в стабильных с точки зрения ставки налога юрисдикциях на позитивной динамике ВВП он снижается.

Другие тренды, подтвержденные на коллегии,— рост в январе—мае 2019 года на 3,6% выше роста зарплат социальных сборов (на 10,2% год к году, рост отмечается третий год подряд после передачи ФНС функций администрирования соцсборов): это подтверждает продолжающееся быстрое «обеление» рынка труда — отчасти под воздействием администрирования, отчасти из-за дефицита рабочей силы в экономике, дающего преимущества формальной занятости. Кроме того, ФНС сообщила о готовности перехода в режим «налогового мониторинга» (см. “Ъ” от 14 февраля) с 2020 года еще около 50 компаний РФ (среди них «Ростелеком», «РусГидро», «Россети» и ФСК ЕЭС, ФПК, ФГК, группа ДОМ.РФ и Международный аэропорт Шереметьево) — это удвоит число участников этого проекта (сейчас их 44) и увеличит их долю в экономике, видимо, до уровня 25% (сейчас 15%).

На коллегии в пятницу выступил и. о. главы Санкт-Петербурга Александр Беглов. В его выступлении ключевыми заявлениями были объявленная задача «увеличить доходную часть бюджета» Санкт-Петербурга до 1 трлн руб. в 2024 году («без этого невозможно развитие города») и согласование «дорожных карт» по переезду в город штаб-квартир Объединенной судостроительной корпорации и Федеральной пассажирской компании. Кроме того, господин Беглов заявил и о необходимости развивать IT-площадки, в том числе в налоговой сфере, в городской экономике — сейчас традиционной «экспериментальной площадкой для налоговых новаций» и IT выступает Москва.

Дмитрий Бутрин