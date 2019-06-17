Несырьевой экспорт не вышел ростом

За первый квартал 2019 года российский товарный экспорт сократился впервые с конца 2015 года, фиксирует ЦМАКП в докладе «Сюжеты внешней торговли». Это произошло за счет снижения вывоза продукции АПК, химии и машиностроения, причем спад последнего уже стал тенденцией. Во Всемирном банке отмечают, что на фоне ухудшения внешней конъюнктуры во втором квартале 2019 года вклад чистого экспорта в экономический рост может уменьшиться.

В июньском выпуске доклада «Сюжеты внешней торговли» ЦМАКП фиксирует разворот тенденции роста совокупного товарного экспорта, наблюдавшейся с конца 2015 года. После стабилизации в конце 2018 года за первый квартал 2019 года по сравнению с четвертым кварталом 2018 года товарный экспорт в сопоставимых ценах с учетом сезонности снизился (см. график). Хотя объемы экспорта лесной промышленности, металлургии и ТЭКа оставались относительно стабильными, заметное снижение показали агропром, химическая и машиностроительная промышленность. При этом падением экспорта АПК объясняется как минимум половина всего снижения объемов вывоза товаров, зафиксированного за квартал,— де-факто речь идет об окончании вывоза рекордного урожая 2017 года.

По оценке ЦМАКП, вывоз сельхозпродукции сократился почти на 16% к предыдущему кварталу и на 30% по отношению к пику во втором квартале 2018 года. «Высокий урожай 2017 года привел к рекордным запасам зерна в первой половине 2018 года и позволил какое-то время поддерживать объемы экспорта, несмотря на умеренный урожай 2018 года»,— поясняют авторы доклада. Впрочем, за первый квартал 2019 года на 2% вырос экспорт продовольствия благодаря поставкам растительных масел в Иран, а также росту вывоза муки и кормов для животных. Снижение вывоза химических товаров (на 3% за квартал) объясняется сокращением поставок удобрений и стабилизацией экспорта продуктов перегонки каменноугольной смолы, который рос весь 2018 год. Экспорт фармацевтической продукции и резиновых изделий упал на 2% за квартал, а снижение вывоза продукции машиностроения оказалось затяжным и продолжилось третий квартал подряд (в среднем на 2%) и отмечено во всех видах деятельности.

Напомним, ранее, объясняя резкое замедление темпов роста экономики РФ в первом квартале 2019 года, экономисты департамента исследований и прогнозирования ЦБ предполагали, что дополнительной причиной этого «могли стать динамика спроса на российские экспортные товары (например, уменьшение экспорта газа) и снижение добычи нефти в рамках исполнения условий декабрьской сделки ОПЕК+». В то же время в Центре развития ВШЭ отмечали, что общее снижение внешнеторгового оборота в первом квартале 2019 года произошло за счет значительного сокращения экспорта при росте импорта: за первые три месяца 2019 года (относительно декабря 2018 года) внешнеторговый оборот сократился на 3,2%, экспорт — на 5,4%, импорт вырос на 1,2%, а сальдо торгового баланса уменьшилось на 12,6%. «Помимо слабого внутреннего спроса к числу факторов, замедляющих рост ВВП во втором квартале, относятся дальнейшее сокращение объемов добычи нефти и ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, что отрицательно сказывается на росте экспорта»,— отмечается в свежем обзоре экономики РФ Всемирного банка.

Алексей Шаповалов