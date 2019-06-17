Любителям тюнинга дали еще год

Введение жестких правил легализации изменений в конструкции автомобиля, запланированное на 1 июля 2019 года, перенесено на год. Речь идет о новых требованиях к испытательным лабораториям, куда автовладельцы обязаны предоставлять машины при переводе двигателя на газовое топливо, установке багажников, лебедок, фаркопов и другого оборудования. В рамках новых правил планировался запрет на проведение дистанционной экспертизы по предоставленным автовладельцем фотографиям, что вызвало критику участников рынка. Выяснилось, что компаний, которые могут предоставить квалифицированные услуги автовладельцам, пока не хватает.

Коллегия Евразийской экономической комиссии решила, что ГОСТ 33670 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия» будет применяться с 1 июля 2020 года, то есть на год позже запланированного ранее срока. Стандарт должен был сыграть важную роль в процедуре внесения изменений в конструкцию автомобиля. Ежегодно несколько сотен тысяч граждан переводят свои машины на газовое топливо, ставят внедорожные бамперы, лебедки, экспедиционные багажники. Изменения в конструкции нужно легализовать в ГИБДД, с 1 июня постановлением правительства РФ введена многоступенчатая процедура согласований (“Ъ” рассказывал об этом). Гражданин должен обратиться в аккредитованную испытательную лабораторию, чтобы подтвердить возможность изменений в конструкции. Затем нужно обратиться в ГИБДД за разрешением. Автовладелец ставит оборудование в автосервисе, проверяет его в лаборатории, затем снова возвращается в ГИБДД. В итоге водитель получает свидетельство о регистрации с описанием всех изменений.

Планировалось, что с 1 июля 2019 года лаборатории для проверки машин будут руководствоваться правилами, описанными в ГОСТ 33670. Документ, в частности, запрещает проверять машину дистанционно: сейчас ряд фирм выдают заключения по предоставленным автовладельцами фотографиям (например, установленного газового оборудования). Это решение было раскритиковано участниками рынка. В частности, говорили они, пострадают водители, проживающие в отдаленных регионах (Калининград, Чукотка): они вынуждены будут за несколько тысяч километров привозить свои машины на проверку. Выяснилось, что в России действует всего 17 аккредитованных в этой сфере компаний (данные Росаккредитации на 14 июня), еще десять компаний планируют получить аккредитацию. Были ли приняты в расчет эти аргументы, неизвестно, но в ЕЭК рассчитывают, что «испытательная база» появится в течение года.

Перенос сроков проблему не решит, считает гендиректор компании «Услуги авто» Юрий Пархоменко: стандарт 33670 первоначально готовился для полной проверки автомобилей, которые ввозятся в единичном экземпляре (например, некоторых моделей праворульных японских машин). Применять его для оценки переоборудования нельзя, считает господин Пархоменко. «Обычно проверяются изменения частей машины: двигателя, кузова, подвески,— поясняет он.— Вся машина целиком редко проверяется. Вариантов переоборудования очень много, невозможно описать все в одном документе. Требования к безопасности должны быть разумные, а не абсолютные, когда поменял одну гайку и нужно испытывать весь автомобиль. В противном случае процедура будет слишком дорогой для граждан».

В Госавтоинспекции, по данным “Ъ”, придерживаются противоположного мнения: машины при изменении конструкции должны проверяться целиком, дистанционные проверки нужно запретить. «Из-за переноса введения ГОСТа продолжится практика продажи заключений испытательных лабораторий без каких-либо проверок,— говорит источник “Ъ” в ведомстве.— Важно понимать, что граждан никто не заставляет менять конструкцию автомобилей, это их право. Чтобы им воспользоваться, машина должна быть безопасна и проверена». В регионы, по данным “Ъ”, направлены подробные указания, какие документы из лабораторий должны проверять инспекторы.

Иван Буранов