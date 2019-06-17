Банки подставились

Решение о понижении ключевой ставки закрепит тенденцию к уменьшению стоимости кредитов, уверены в ЦБ. Участники рынка, как и ожидал регулятор, оперативно отреагировали на сигнал — ряд банков уже приняли меры по удешевлению ипотеки и других розничных кредитов. ЦБ не исключает и дальнейшего понижения ставки. Однако, по мнению экспертов, в текущей рыночной ситуации большее влияние на уровень ставок оказывает конкуренция между игроками, а не действия регулятора.

Банк России 14 июня принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п., до 7,5% годовых. Это понижение ставки с марта 2018 года. «В апреле-мае ряд крупных банков сократили ставки по отдельным депозитным продуктам, также начали снижаться ставки по ипотечным кредитам,— отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.— Принятое сегодня решение о снижении ключевой ставки, тот сигнал, который мы дали, закрепит эти тенденции».

Среди опрошенных “Ъ” крупных банков несколько игроков действительно сообщили, что уже приняли решение о понижении процентных ставок. «Промсвязьбанк (ПСБ) в пятницу снизил ставки по ипотеке на 0,6 п. п., теперь минимальная ставка составляет 9,6% годовых,— указал директор департамента розничного кредитования ПСБ Андрей Точеный.— Также мы наблюдаем тренд на снижение ставок по кредитам и рассматриваем возможность снижения ставок по другим кредитным продуктам».

В пресс-службе «Уралсиба» сообщили, что с 17 июня банк будет выдавать ипотеку от 5 млн руб. под 9,99% годовых (сейчас средняя ставка — 11,9%), с 24 июня на 0,8–1,8 п. п. будут снижены ставки по стандартным ипотечным продуктам (до 9,7%). «По снижению ставки потребкредитов решение пока не принято»,— добавили там. «Мы прогнозировали понижение ключевой ставки, и поэтому 28 мая в рамках акции снизили ставки по ипотеке на 0,4–0,8 п. п., сейчас у нас минимальная ставка — 9,79% годовых в рублях,— отметила начальник управления по продуктам и технологиям Альфа-банка Вера Полякова.— Но и после завершения акции банк продолжит тренд на улучшение условий по ипотеке, в том числе на снижение уровня ставок».

В Райффайзенбанке с 17 июня на 0,31 п. п., до 5,69% годовых, понижается ставка по ипотечным кредитам в рамках госпрограммы для семей с детьми. О намерении в ближайшее время снизить ипотечные ставки также сообщили в Газпромбанке, не уточнив размер и сроки снижения.

Но уменьшение ставок кажется актуальным не всем участникам рынка. «Активность потребителей в части кредитования очень высока, и снижение ставок сейчас не требуется»,— считает первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. В ВТБ, «Открытии» и «Русском стандарте» не исключают возможность изменения ставок, исходя из спроса и конъюнктуры рынка. В Сбербанке не комментируют ставки до их официального вступления в силу.

ЦБ допускает и дальнейшее снижение ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров (следующее состоится 26 июля) при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом. По мнению главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, ожидания дополнительных шагов по снижению ключевой ставки в этом году, вероятно, приведут к адаптации банками своих ставок. «Ставки по кредитам, скорее всего, будут корректироваться вниз, но несущественно, на 0,2–0,3 п. п.,— поясняет он.— В течение лета ипотечные ставки могут снизиться до уровней 9,6–9,8% годовых, средняя ставка по ипотеке в период за июль—декабрь 2019 года может составить 9,5–9,7%».

Однако большее влияние, чем изменение ключевой ставки ЦБ, оказывают сейчас конкуренция между банками и уровень ставок сопоставимых игроков. «В текущей ситуации в секторе значение ключевой ставки Центробанка уже не играет высокой роли в формировании ценовой политики банков, это было актуально, только когда ставка ЦБ была действительно высокой,— указывает аналитик ГК "Алор" Алексей Антонов.— Сейчас скорее на поведение основных игроков будет влиять позиция конкурентов, а также социальная стратегия государства о необходимости принятия мер по последовательному снижению ставок по кредитам, в особенности ипотечным».

В февральском послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин указал на необходимость достичь государственную цель по ежегодному вводу нового жилья в размере до 120 млн кв. м к 2024 году, один из действенных рычагов стимулирования отрасли — низкая ставка по ипотеке, которая должна к этому моменту опуститься до 8%, напоминает эксперт, указывая, что банки должны это учитывать.

Светлана Самусева, Вадим Арапов