Roust замедлил рост

У алкогольного холдинга Roust Рустама Тарико, только в 2018 году вернувшего себе лидерство на российском водочном рынке, начала ухудшаться динамика продаж. В первом квартале 2019 года рост снизился почти втрое, до 12,8%. Выйти на прежний уровень Roust будет сложно даже за счет реализации ключевой продукции — водки: по прогнозам экспертов, этот сегмент в целом сжимается и к 2030 году его объем упадет минимум на 10%.

По итогам первого квартала 2019 года продажи в России всей алкогольной продукции Roust, включая водку, вермут и ликеры, составили 1,6 млн дал, рассказали “Ъ” в компании. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года динамика роста продаж Roust сократилась почти втрое — с 38% до 12,8%. Продажи компании на глобальном рынке увеличились на 14%, с 5,7 млн до 6,5 млн дал. Валовая выручка Roust выросла на 1,6%, до $419,5 млн, показатель EBITDA — на 21,7%, до $11,2 млн.

В то же время, у Roust зафиксировано падение в Польше: так, по итогам первого квартала 2019 года доля холдинга на алкогольном рынке этой страны составила 44,5%, в то время как за тот же период прошлого года — 48,8%. Доля водки Zubrowka сократилась на 0,3 п. п., с 21,3% до 21%. В компании пояснили “Ъ”, что колебание доли связано с «изменением коммерческих условий с ключевыми клиентами».

Несмотря на снижение динамики продаж всей продукции в России, Roust удалось увеличить свою долю на локальном рынке на 2,7 процентного пункта (п. п.), до 11,2%. Компания удержала позиции за счет продаж водки, выросших в январе—марте 2019 года на 32%, до 2,1 млн дал. Но не все водочные бренды среднеценового сегмента, ключевого для компании, смогли продемонстрировать высокие показатели: так, если по итогам первого квартала 2018 года реализация водки «Талка» выросла на 40%, то за этот же период 2019 года — только на 24%. Источник “Ъ” на рынке говорит, что по итогам пяти месяцев 2019 года динамика роста продаж всех водочных брендов Roust составила всего около 12%. Официальная отчетность компании за январь—май 2019 года пока не опубликована.

Бороться с замедлением продаж призван новый менеджмент: в июне сменился гендиректор подразделения «Руст Россия». Как рассказали “Ъ” в компании, им стал Алексей Гулевич, до этого занимавший должность вице-президента по продажам «Руст Россия». Ранее господин Гулевич работал в Coca-Cola HBC.

По объемам производства водки Roust по-прежнему обгоняет ближайших конкурентов — «Татспиртпром» (бренды «Русская валюта», «Ханская») и Beluga Group (Beluga, «Беленькая», «Мягков»). «Татспиртпром», согласно предоставленным “Ъ” данным, произвел в первом квартале 2019 года 1,9 млн дал (рост на 7%). По данным предправления Beluga Group Александра Мечетина, за тот же период объем производства у компании увеличился на 5,5%, до 1,8 млн дал. Следом идет Алкогольная сибирская группа (АСГ; бренды «Пять озер», «Хаски»), которая, по данным источника “Ъ”, в первом квартале текущего года увеличила производство на 19%, до 1,2 млн дал. Получить официальное подтверждение этих данных у АСГ не удалось.

Увеличить объемы на российском рынке Roust удалось, заняв частично долю выбывших в 2016–2017 годах нелегальных производителей водки после введения ЕГАИС, отмечает директор ЦИФРРА Вадим Дробиз. Дальнейший рост продаж ключевых брендов холдинга, которые уже достигли пика, возможен только при росте рынка, полагает эксперт. Но, по его прогнозам, в ближайшие 11 лет водочный сегмент будет сокращаться из-за изменения структуры потребления в пользу вина и пива. К 2030 году, считает господин Дробиз, объемы производства водки сократятся не менее чем на 10%.

Мария Котова