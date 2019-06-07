Сквер попал в рейтинг

Мэрия Екатеринбурга опубликовала рейтинговый список альтернативных площадок для строительства храма Святой Екатерины. Территория сквера у театра драмы, на которой проходили акции протеста, заняла третье место. Член рабочей группы, депутат гордумы Алексей Вихарев планирует выступить на заседании группы с инициативой об исключении ее из шорт-листа. Эксперты отмечают провальную попытку информационного воздействия на городскую общественность с целью формирования позитивного отношения к строительству кафедрального собора.



Рейтинговый список из 61 альтернативной площадки, предложенной для строительства кафедрального собора Святой Екатерины, администрация Екатеринбурга опубликовала на сайте. Тройку лидеров возглавил земельный участок на перекрестке улиц Белинского и Фурманова. Второе место заняла территория под недостроенной гостиницей «Дели», третье — сквер у драмтеатра.

Напомним, ранее в сквере уже пытались приступить к строительству храма Святой Екатерины, из-за чего начались акции протеста жителей города, продолжавшиеся четыре дня. Конфликт удалось погасить только после того, как президент Владимир Путин рекомендовал местным властям провести опрос. Храм планируется построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году, основными спонсорами являются РМК и УГМК.

За 10 дней в мэрию поступило более 11 тыс. предложений о размещении собора. Площадки рейтингового списка будут рассмотрены градостроителями на заседании экспертного совета, которое состоится в пятницу 7 июня. Как пояснили в пресс-службе мэрии, в соответствии с выработанными ранее критериями эксперты составят шорт-лист для опроса и представят его рабочей группе.

Член рабочей группы, председатель комиссии гордумы по местному самоуправлению Алексей Вихарев намерен выступить с предложением исключить сквер у драмтеатра из списка площадок, «чтобы снизить накал эмоций и вернуть в город спокойствие». По его мнению, сложившаяся ситуация негативно отражается на городском хозяйстве. «Город больше не может рассчитывать на вложения инвесторов в реконструкцию набережной. Непросто будет найти другие источники финансирования»,— добавил господин Вихарев.

Екатеринбургская епархия настаивает на том, чтобы сквер был включен в список. «Целью сбора предложений было определить возможные площадки, исходя из мнения горожан. Люди сами предложили это место. Они считают его правильным. Надо дать возможность людям выразить свое мнение»,— сообщили в пресс-службе епархии.

Эксперты наблюдают попытку информационного воздействия на городскую общественность. Например, депутат от «Яблока» Константин Киселев заметил появление в почтовых ящиках горожан листовок «за строительство в сквере», а эксперт по интернет-технологиям Платон Маматов говорит о работе в городском медиапространстве федеральной сетки ботов. «Это заметно, так как люди не владеют местной информацией и делают ошибки, которые ни один житель города не допустил бы»,— отметил. По его словам, боты «продвигают позитив», отправляют порочащие комментарии в адрес екатеринбуржцев, которые выступают за сквер, а также называют организаторами протестов Навального и Ходорковского. По его мнению, это неудачная «попытка протащить проект храма в сквере, причем работа идет не на жителей, а на федеральную власть и администрацию президента».

В пресс-службе УГМК пояснили, что компания не занимается «созданием ботов в пользу строительства храма». «УГМК заняла сдержанную позицию в этом вопросе»,— подчеркнули в пресс-службе, предположив, что созданием позитивной повестки занимается православная общественность. В фонде Святой Екатерины отказались от комментариев, добавив, что организация намеренно «отошла в сторону» и ждет результатов опроса.

Анастасия Реутова