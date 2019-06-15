Индия введет дополнительные тарифы более чем на 20 товаров для экспорта в США

Индия увеличит тарифы на 28 видов товаров для экспорта в США с воскресенья, 16 июня, в ответ на исключение из программы беспошлинного ввоза товаров в Соединенные штаты, говорится в сообщении (.pdf) Минфина Индии. Речь идет о дополнительных тарифах, в частности, на миндаль, яблоки и грецкие орехи.

Ранее президент США Дональд Трамп исключил Индию из списка стран, которым предоставляются торговые льготы по Генеральной системе преференций (ГСП). Мера вступила в силу 5 июня.

ГСП — это госпрограмма, которая дает торговым партнерам США, отвечающим критериям, право на беспошлинные поставки в США большого круга своих товаров. В 2017 году беспошлинный экспорт Индии в США в рамках ГСП составил более $5,6 млрд (лидер среди участников данной программы).