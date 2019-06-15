Израиль не поддержал заявление СВМДА по Иерусалиму

Израиль не поддержал три пункта декларации, принятой по итогам саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В частности, израильские власти выступили против пункта о непринятии односторонних действий по статусу Иерусалима. «Израиль выступил против параграфов 17, 18 и 19»,— говорится в примечании к декларации (цитата по «РИА Новости»).

В параграфе 17 участники СВМДА заявили о приверженности праву палестинцев на создание «независимого, полностью суверенного палестинского государства в границах по состоянию на 4 июня 1967 год со столицей в Восточном Иерусалиме». В параграфе 18 поддерживается Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а также содержится призыв к другим странам-участницам СВПД о выполнении сделки. В параграфе 19 страны призвали скорее ратифицировать протокол к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и поручил перенести туда американское посольство из Тель-Авива. Вслед за США аналогичные шаги предприняли Гватемала, Чехия, Бразилия.

21 марта 2019 года господин Трамп заявил, что «настало время в полной мере признать израильский суверенитет над Голанскими высотами». По информации главы МИД Израиля Исраэля Каца, президент США подписал декрет о признании израильского суверенитета над Голанами.

О ситуации вокруг Голанских высот — в публикации “Ъ” «Дом с видом на войну».

О последствиях решения США перенести посольство в Иерусалим читайте в материале “Ъ”.