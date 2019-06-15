Правительство хочет упростить доступ к информации о состоянии окружающей среды

Российское правительство одобрило законопроект о внесении изменений в федеральный закон «Об охране окружающей среды». Суть законопроекта — дать определение понятию «экологическая информация» и установить порядок доступа к ней.
Согласно проекту закона, «такая информация будет общедоступной, она будет размещаться государственными органами и органами местного самоуправления в интернете в форме открытых данных». Целью законопроекта является упрощение доступа граждан и юридических лиц к информации о состоянии окружающей среды.
Законопроектом предлагается ввести в законодательство определение понятия «экологическая информация». Предусматривается, что такая информация будет общедоступной, она будет размещаться государственными органами и органами местного самоуправления в интернете в форме открытых данных. Одобренный правительством законопроект должен быть внесен в ближайшее время на рассмотрение в Государственную Думу.
Ранее, как писал“Ъ”, для информирования населения о текущем состоянии воздуха и воды и возможных рисках в связи c этим для здоровья Роспотребнадзор совместно с Росприроднадзором решили создать базы данных и интерактивные карты качества воды и загрязнения воздуха.
Подробнее о проекте баз данных о состоянии окружающей среды в России читайте в материале “Ъ” «Чистый воздух нанесут на карту».
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