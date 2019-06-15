СМИ сообщили детали нового контракта Федора Емельяненко с Bellator

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко заключил новый контракт с организацией Bellator. По данным Sports.ru, контракт рассчитан на три боя. Первый поединок должен пройти в Японии в конце года, второй — в Нью-Йорке в 2020-м. Соперники Емельяненко пока не известны.

Подписание контракта с бойцом подтвердил президент Bellator Скотт Кокер в своем Twitter-аккаунте. Детали контракта он разглашать не стал.

В январе Емельяненко проиграл в финальном бою Гран-при Bellator американцу Райану Бейдеру. Схватка продлилась всего 35 секунд. Тренер российского бойца Питер Тайссе после этого не исключал, что Емельяненко может завершить карьеру.

Подробнее о бое — в публикации “Ъ” «Федору Емельяненко хватило одного удара».