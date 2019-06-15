Минэкономики предложило оказывать меры господдержки самозанятым

Минэкономики РФ предлагает распространить отдельные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на физических лиц, попадающих в категорию самозанятых. В документе, размещенном на официальном портале проектов нормативных правовых актов, говорится, что среди таких мер могут быть кредитно-гарантийная поддержка, доступ к сервисам портала бизнес-навигатора МСП, участие в льготных лизинговых программах, а также в программах обучения.

В пояснительной записке законопроекту говорится, что одной из целей профильного нацпроекта является увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 25 млн человек в 2024 году. В настоящее время, по данным ФНС России таких насчитывается 19,2 млн человек, что означает необходимость обеспечить общий прирост занятых в сфере МСП на 5,8 млн человек. Минэкономики рассчитывает получить прирост за счет легализации самозанятых граждан до 2,4 млн человек. Федеральный закон может вступить в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, с 2019 года в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях в пилотном режиме действует новый режим — налога на профессиональный доход. Предприниматели с доходом не более 200 тыс. руб. в месяц и без наемных работников могут установить приложение «Мой налог» и работать без регистрации в налоговой инспекции. В настоящее время зарегистрировано более 107 тыс. самозанятых. В случае признания эксперимента успешным власти планируют распространить этот режим на всю страну.

Группа авторов Всемирного банка, в своем докладе сообщила, что неформальная (в том числе теневая) занятость в России относительно невелика, не связана с сокращением занятости в промышленности и не увязана с уровнем налогообложения труда.

Подробнее об отчете читайте в материале “Ъ” «На теневой труд пролили свет».