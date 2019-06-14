Выпуск электрогрузовика Tesla отложен до 2020 года

Компания Tesla подтвердила, что ее электрический грузовик Semi пойдет в производство в 2020 году, сообщает Autocar со ссылкой на главу американского автопроизводителя Илона Маска.

По словам господина Маска, основной причиной задержки выпуска новой модели стала нехватка аккумуляторов для электромобилей Tesla. Для решения проблемы компания намерена увеличить объемы производства батарей и даже не исключает финансовых инвестиций в фирмы, добывающие необходимые для аккумуляторов металлы.

Напомним, премьера электрического тягача Tesla Semi состоялась 17 ноября 2017 года, а в продажу машина должна была поступить в 2019 году.