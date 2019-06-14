Орнелла Мути поплатится за ужин в Санкт-Петербурге

Орнелла Мути получила полгода тюрьмы за поддельный больничный: итальянский суд признал знаменитую актрису виновной в попытке мошенничества. Липовая справка понадобилась ей, чтобы прогулять работу и приехать в Россию на благотворительный ужин с Владимиром Путиным. Что теперь ждет кинозвезду? Разбирался Александр Рассохин.

В 2010 году актриса отказалась участвовать в спектакле, где у нее была главная роль. В качестве причины звезда назвала ларингофарингит. Дескать, из-за болезни врачи на пять дней запретили ей разговаривать. В отдел кадров Мути предоставила справку, подтверждающую плохое самочувствие. Позже выяснилось, что в тот же вечер она вылетела в Санкт-Петербург, где приняла участие в благотворительном гала-ужине. Остаться незамеченной у нее не получилась. В ярко-красном платье она сидела за центральным столиком в компании Алена Делона и Владимира Путина.

Это событие широко освещалось в прессе и очень удивило руководство театра. Спустя девять лет итальянский суд вынес актрисе обвинительный приговор — полгода тюремного заключения и штраф, рассказала собственный корреспондент «Ъ FM» в Италии Елена Пушкарская: «Итальянская актриса Орнелла Мути приговорена окончательным вердиктом суда к шести месяцам тюремного заключения и штрафу в €600. Кроме того, у нее есть возможность выплатить театру €30 тыс. — это достаточно справедливо, потому что в тот день организаторы должны были возвращать билеты, они понесли определенные материальные и репутационные потери.

Я думаю, актриса сочтет возможным выплатить эту сумму, тем более что ее гонорар за участие в благотворительном вечере, мне кажется, был выше €30 тыс».

Тем не менее кинозвезда вряд ли окажется в настоящей тюремной камере. Во-первых, ее адвокаты могут продолжить оспаривать вердикт. Во-вторых, итальянские законы предполагают так называемое «условное приостановление» приговора. Для этого Орнелле Мути придется выплатить театру штраф, рассказал юрист, директор московского офиса компании Tax Consulting U.K. Эдуард Савуляк: «Предположу, что Орнелла Мути раньше вряд ли привлекалась за какие-то масштабные проступки, поэтому, когда речь идет о незначительном правонарушении, и человек со всех сторон характеризуется положительно, не является рецидивистом, систематически не подделывает справки, с огромной долей вероятности решение пересмотрят. Но то, что вопрос с театром в контексте выплаты денежной компенсации необходимо будет закрыть, это точно».

Помимо Орнеллы Мути, на благотворительном вечере тогда присутствовали и другие звезды — Жерар Депардье читал стихи Есенина, Кевин Костнер пел песни в стиле кантри, а Шерон Стоун исполнила неожиданный танец. Но больше всего этот ужин запомнился выступлением Владимира Путина. Именно тогда он сыграл на рояле мелодию «С чего начинается родина», а затем исполнил песню Blueberry Hill.

Сама Орнелла Мути продолжает настаивать на собственной невиновности. Она утверждает, что действительно не могла в тот день разговаривать. А на благотворительном ужине этого от нее просто не требовалось.

В прошлом году Орнелла Мути заявила о желании получить российское гражданство. Ранее актриса приобрела квартиру в Москве, неподалеку от храма Христа Спасителя.