Смотрите, кто пришёл: Максим Варывдин (Заведующий отделом преступности “Ъ”)

Варвара Журавлева, слушатель 12 потока Академии журналистики “Ъ”:

«Журналист сам выбирает направление своей профессиональной деятельности. Тематика огромна: политика, экономика, общество, культура, наука и вообще все, что захотите. Но не стоит идти в криминальную журналистику. С такого совета начал лекцию заведующий отделом преступности “Ъ” Максим Варывдин.

Опытный специалист может отговаривать начинающих профессионалов от той деятельности, в которой он занят. Но опытный специалист, несмотря на горы преград и трудностей, не может перестать любить свою работу. Иначе им порознь.

Что самое главное в криминальной журналистике? По словам Максима Варывдина, в этой отрасли нужно работать по одному принципу: не навреди себе, изданию, в котором работаешь, и героям публикации. Аудитория, читающая отдел преступности “Ъ”, проявляет наибольший интерес к публикациям о бытовых преступлениям, сфере авиации, военной отрасли, ближнем зарубежье, делах Сбербанка, ФСБ, Минобороны.

Заметки журналистов отдела преступности похожи на расследования. В процессе подготовки материалов в руки корреспондентов попадает информация, которая не всегда нравится тем, о ком идёт речь в публикации. Специалистам, работающим в этой области, нужно быть крайне аккуратными, необходимо придумывать и использовать разные ходы осторожной подачи информации.

В конце занятия Максим Варывдин дал ещё один совет слушателям Академии о том, как избежать опасности, работая в этой сфере. Всё по-прежнему просто. Лучше этим вовсе не заниматься.

Но в журналистике, как и в жизни, интересно там, где опасно».

Обучение в Академии журналистики «Коммерсантъ» при поддержке ПАО «ГМК Норильский Никель» бесплатное.